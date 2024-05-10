Мишустин назвал срок завершения программы маткапитала в России

Программа маткапитала в России завершится не ранее 2030 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин во время своего выступления в Госдуме. Его слова приводит РБК.

Власти России запустят национальный проект «Семья», где «сохранятся самые востребованные существующие механизмы», в том числе маткапитал, сообщил Мишустин.

Программа маткапитала работает в России с 2007 года. В 2024 году маткапитал на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, на второго - 834 тысячи рублей. // Фото «Петрозаводск говорит»