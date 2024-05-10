Спасатели достали всех людей из утонувшего в Петербурге автобуса

Спасатели достали всех людей, ехавших в салоне автобуса, который рухнул в реку Мойка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, один человек погиб, восемь были спасены. Двух спасенных, однако, медикам не удалось вернуть к жизни. Таким образом, сейчас известно о трех жертвах ДТП. Еще около десяти человек выбрались из салона самостоятельно.

В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло гибель двух и более лиц. Ему грозит до пяти лет колонии. // Фото: скриншот видео «Фонтанки»