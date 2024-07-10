В МЧС раскрыли подробности трагедии на озере Шотозеро

В МЧС по Карелии раскрыли подробности трагического происшествия, случившегося 9 июля на озере Шотозеро в Пряжинском районе.

По данным спасателей, в озеро на обкатку моторной лодки вышли двое жителей Санкт-Петербурга - мужчины 1970 и 1975 годов рождения. В процессе движения они вывалились из судна.

Один из мужчин был спасен и доставлен на берег. Ему была оказана медицинская помощь. Пострадавший рассказал, что его приятель утонул.

Поисково-спасательные работы осложняются тем обстоятельством, что точное место происшествия неизвестно. К работам привлечены сотрудники КРПСС с гидролокатором, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части с водолазным оборудованием.

На первоначальном этапе специалистам предстоит установить точное место происшествия. Отталкиваясь от него, они будут вести поиск на воде, под водой и вдоль береговой линии. К работам также привлечены добровольцы. // Фото «Петрозаводск говорит»