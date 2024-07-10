Мужчина разнервничался из-за бывшей жены и откусил ухо ее приятелю

Инцидент между двумя группами коллег в Питкяранте стал уголовным делом. Они встретились в период новогодних корпоративов, в результате один из мужчин лишился уха, сообщили в МВД Карелии.

Обвиняемый в нанесении потерпевшему тяжких телесных повреждений – бывший муж одной из свидетельниц. Он пришел в увеселительное заведение с новой сожительницей и увидел экс-супругу в компании новых приятелей.

Поскольку бывшие муж и жена были в неприязненных отношениях, разыгралось сразу несколько сцен. По словам обвиняемого, он почувствовал негативный настрой компании бывшей спутницы жизни.

Танцуя с новой подругой, он решил, что над ним насмехаются. Его женщина, в свою очередь, потребовала от экс-жены друга перестать отправлять бывшему мужу sms. Произошла перепалка, в которой поучаствовали также подруги одной из сторон. Прически оппоненток были изрядно повреждены. Однако потом все успокоились и вышли на крыльцо бара.

Фигурант уголовного дела утверждает, что хотел приобнять компанию оппонентов в знак примирения. Женщины высвободились, а один из мужчин ударил его в лицо.

Они вдвоем упали, при этом нападавший оказался под ним и сильно прижал его к себе. Мужчина стал задыхаться и от страха вцепился зубами в ухо противника. В результате откусил треть мочки.

Потерпевший и свидетели с другой стороны описали все иным образом. По их словам, обвиняемый несколько раз ударил бывшую жену, сломал заколку в волосах, сбил женщину с ног.

При этом захотел продолжить конфликт на улице и схватил нескольких человек. Потерпевший при этом высвободился, никому удары не наносил. Но через мгновение от толчка обвиняемого упал, а тот навалился сверху.

Когда случилось непоправимое, мужчина почувствовал резкую боль и срочно обратился за медпомощью. За откушенное ухо он собирается взыскать миллион рублей с обидчика, чтобы сделать пластическую операцию.

Вред здоровью признали тяжким, ведь откушено больше трети левой ушной раковины. Уголовное дело скоро передадут в суд. // фото: freepik.com