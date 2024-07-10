Одного лосося оценили в 41 тысячу и завели уголовное дело на рыбака

Незаконный вылов рыбы дорого обошелся четверым жителям Карелии. Их обнаружили в ходе рейда и привлекли к уголовной ответственности, сообщили в МВД республики.

Так, рыбак в Лахденпохском районе поймал 41 особь корюшки. Ущерб составил 8 227 рублей.

В Пудожском районе установили браконьера, который поймал одного лосося. Ценную рыбу оценили в 41 025 рублей.

В Прионежском районе выявили факт незаконного вылова окуня, сига и налима - всего 12 особей. Ущерб составил 29 304 рубля. Также зафиксировали факт добычи плотвы и леща – 61 особь на 35 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавсредства. Фигурантам грозит до двух лет лишения свободы. // фото: unsplash.com