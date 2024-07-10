Житель Карелии надолго отправится за решетку из-за наркотиков

В Питкяранте вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в незаконном распространении наркотиков. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

В суде было установлено, что в августе 2023 года мужчина вступил в преступную группу. По указанию своего руководителя он разместил закладку с наркотиком в городе Питкяранта. После задержания фигуранта у него дома было найдено более 180 граммов запрещенных средств, которые предназначались для продажи.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. // Фото: unsplash.com / Ye Jinghan