Появились новые детали резонансного ДТП в Петрозаводске

Резонансное ДТП с участием полицейского автомобиля 6 июля в Петрозаводске обрастает новыми деталями.

Как сообщалось, утром 6 июля на перекрестке улиц Ленина-Анохина полицейский автомобиль Skoda столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Multivan. Минивэн двигался по проспекту Ленина, полицейская машина выезжала на перекресток с улицы Анохина.

По опубликованному в СМИ видео с камеры Ситилинк трудно составить однозначное впечатление о том, кто прав, кто виноват, поскольку сигналы светофора не видны. Однако еще до окончания даже первичного разбирательства на месте аварии в публикациях наметился явный обвинительный уклон в сторону водителя микроавтобуса: мол, это он выехал на перекресток под запрещающий сигнал.

Между тем и водитель Volkswagen, и свидетели ДТП опровергают эту версию и утверждают, что на красный свет выехал именно водитель автомобиля полиции. И они предоставляют убедительные объективные доказательства. В частности – видеозапись с регистратора автомобиля, который стоял на перекрестке недалеко позади полицейского автомобиля. Вот эта запись.

Давайте посмотрим ее внимательно. В начале записи полицейский автомобиль не виден – он стоит в левом ряду для движения в направлении прямо. Однако отлично видны сигналы светофора: со стороны Анохина горит красный. Виден и сам момент столкновения. Очевидно, что в момент ДТП и еще несколько секунд после него продолжает гореть запрещающий сигнал светофора. И только примерно через пять-шесть секунд после аварии он сменяется на зеленый. И если это так, то приходится признать, что Volkswagen все-таки двигался под зеленый свет со стороны Ленина.

Идет разбирательство. Но сторона, заранее объявленная виновной, сомневается в объективности и беспристрастности этого разбора. По их словам, данная видеозапись с регистратора была передана представителю отдела дознания, однако по каким-то причинам сразу не была приобщена к делу. «8 июля, когда мы пришли к сотруднику полиции, который ведет служебное расследование по данному делу, нам было сказано, что видеозапись с регистратора автомобиля полиции еще не изъята!» – говорят они и считают это довольно странным.

Но потом появилась надежда на полноту и дотошность дознания. Появилось Определение о возбуждении дела об административном правонарушении уже в отношении водителя полицейской машины. И причина сформулирована как проезд на запрещающий сигнал светофора.

Мы будем следить за развитием этой истории. Надеемся, что разбирательство будет направлено на установление истины по делу, а не на защиту чести мундира сотрудника полиции.