Человек погиб на озере Шотозеро в Карелии

В Пряжинском районе на озере Шотозеро сегодня днем произошла трагедия. Об этом сообщает МЧС по РК.

Сигнал о происшествии поступил в 16:45. По данным ведомства, двое мужчин из Санкт-Петербурга обкатывали мотор и выпали из лодки. Предположительно, один из них погиб.

На место выехали сотрудники полиции и спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото «Петрозаводск говорит»