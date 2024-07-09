09 июля 2024, 17:43
Человек погиб на озере Шотозеро в Карелии
В Пряжинском районе из лодки выпали двое жителей Санкт-Петербурга
В Пряжинском районе на озере Шотозеро сегодня днем произошла трагедия. Об этом сообщает МЧС по РК.
Сигнал о происшествии поступил в 16:45. По данным ведомства, двое мужчин из Санкт-Петербурга обкатывали мотор и выпали из лодки. Предположительно, один из них погиб.
На место выехали сотрудники полиции и спасатели. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото «Петрозаводск говорит»