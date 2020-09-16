В МЧС предупредили жителей Карелии о сильном ветре

МЧС по РК предупредило жителей и гостей Карелии о неблагоприятных погодных условиях.

По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в течение 17 сентября ожидается сильный дождь. Ночью в большинстве районов республики, днем местами, преимущественно по южным и центральным районам. В четверг ночью местами, днем в большинстве районов республики ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск и Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы. Главам муниципальных образований рекомендовано привести органы управления, силы и средства района в режим «Повышенной готовности».

С подробным прогнозом погоды можно ознакомиться здесь.