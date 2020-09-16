Сильные дожди пройдут в четверг в Карелии

Завтра, 17 сентября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь, временами сильный. Ветер восточных направлений порывистый, сильный. Температура воздуха ночью +6+8, днем +9+11, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов дожди, местами сильные. Ветер восточных направлений порывистый, в большинстве районов сильный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +6+11.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +9, пасмурно, сильный дождь.

В Сортавале до +13, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме.