В МЧС предупредили о надвигающихся на север Карелии ливнях

Жителей и гостей республики предупреждают о ливнях. По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 14 июля местами по северным районам ожидается сильный дождь.

По сообщению республиканского МЧС, под действие неблагоприятного явления могут попасть Калевальский, Кемский и Лоухский районы.

В этих районах существует вероятность возникновения ЧС на системах ЖКХ и энергосистемах. Среди общих рекомендаций МЧС: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоемов.