Прогноз погоды в Карелии на сегодня, понедельник, 13 июля

Сегодня, в понедельник 13 июля, по информации Карельского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем от +18 до +20 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди на большей части республики. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный. Температура днем – от +16 до +21 градусов.

Прогноз погоды в районах республики по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха до +19 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха до +18 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха до +18 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Прогноз погоды в Карелии на ближайшую неделю с 13 по 19 июля смотрите здесь.