Прогноз погоды в Карелии на сегодня, понедельник, 13 июля
Сегодня, в понедельник 13 июля, по информации Карельского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер будет восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем от +18 до +20 градусов.
В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Днем пройдут кратковременные дожди на большей части республики. Ветер ожидается восточный, юго-восточный умеренный. Температура днем – от +16 до +21 градусов.
Прогноз погоды в районах республики по информации gismeteo.ru.
В Костомукше – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха до +19 градусов.
В Сегеже – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха до +18 градусов.
В Сортавале – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха до +18 градусов.
Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.
Прогноз погоды в Карелии на ближайшую неделю с 13 по 19 июля смотрите здесь.