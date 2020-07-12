Кратковременные дожди и грозы ожидаются завтра в Карелии

Завтра, в понедельник 13 июля, по информации Карельского гидрометцентра, будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер ночью ожидается западный, северо-западный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью – от +10 до +12, днем от +18 до +20 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем кратковременные дожди на большей части республики. Ветер ночью ожидается западный, северо-западный слабый, днем восточный, юго-восточный умеренный. Температура ночью – от +6 до +11, днем – от +16 до +21 градуса.

Прогноз погоды в районах республики по информации gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха от +11 до +19 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха от +16 до +18 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, грозе, температура воздуха от +14 до +18 градусов.

Заметных геомагнитных возмущений не ожидается.

Прогноз погоды в Карелии на ближайшую неделю с 13 по 19 июля смотрите здесь.