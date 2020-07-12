Синоптики рассказали, стоит ли ждать жары в Карелии в июле

Сегодня на северо-западе Европейской части влияние на погоду оказывает тыловая часть атлантического циклона, который переместится в ее северо-восточные районы. В Карелии после сильного дождя, днем кратковременный дождь лишь в отдельных районах, местами гроза, дневная температура от 17 до 22 градусов. Возможно, в течение ближайших семи суток сегодняшний день станет самым теплым в республике.

Если судить по климатическим картам Гидрометцентра России, то в ближайшие пять суток – с 13 по 17 июля – температура воздуха будет на несколько градусов ниже средних многолетних значений. Минимальная ночная температура воздуха будет +8, а максимальная дневная +20 градусов.

В Петрозаводске, по информации Гидрометцентра, в ближайшую неделю погода будет выглядеть следующим образом:

Проблесков жаркой июльской погоды в ближайшее время не видно.

Почему же июль в Карели и вновь оказался прохладным? По словам, научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, очень много необычных погодных явлений наблюдается в этом году.

«Нормальным является то, когда воздушные массы перемещаются с запада на восток, однако сейчас происходящее меняется до экстремальной ситуации – привычные зональные движения воздушных масс переходят в меридиональные – с севера на юг и с юга на север»,

– отметил Вильфанд.

Эксперт отметил, что, если климат практически не изменяется в экваториальных районах, то в высоких широтах фиксируют существенные перемены. По словам эксперта, погода «начинает нервничать» в период потепления климата, что проявляется во внезапных затяжных осадках, в резких перепадах температур и других природных катаклизмах.