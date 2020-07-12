Прогноз погоды в Карелии на сегодня, воскресенье 12 июля

Сегодня, в воскресенье 12 июля, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков. Ветер будет западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха прогнозируется днем от +19 до +21 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачная с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ветер прогнозируется днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днем будет от +17 до +22 градусов.

Прогноз погоды в районах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, температура воздуха до 17 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, температура воздуха до 19 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха до 19 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.