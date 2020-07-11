Кратковременные дожди и грозы ожидаются завтра в Карелии

Завтра, в воскресенье 12 июля, по информации Карельского гидрометцентра, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер будет западный, юго-западный умеренный, в первой половине ночи порывистый сильный. Температура воздуха прогнозируется ночью от +10 до +12, днем от +19 до +21 градусов.

В целом по Карелии погода будет облачная с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке местами сильный, в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный, ночью местами порывистый сильный. Температура воздуха будет ночью от +8 до +13, днем от +17 до +22 градусов.

Прогноз погоды в районах Карелии от gismeteo.ru.

В Костомукше – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +11 до 17 градусов.

В Сегеже – переменная облачность, дождь, температура воздуха от +13 до 19 градусов.

В Сортавале – переменная облачность, дождь, гроза, температура воздуха от +13 до 19 градусов.

Ожидаются небольшие геомагнитные возмущения.