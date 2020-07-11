11 июля 2020, 09:00
Прогноз погоды в Карелии на сегодня, 11 июля
Подробности от Карельского гидрометцентра
Сегодня, 11 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Днем умеренный дождь, гроза. Ветер южных направлений умеренный, во второй половине дня порывистый сильный. Температура воздуха +17+19.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем в большинстве районов дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южных направлений умеренный, во второй половине дня местами порывистый сильный. Температура воздуха +15+20.
В Костомукше до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +16, пасмурно, дождь, гроза.
Геомагнитная обстановка в норме.