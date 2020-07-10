Сильные дожди пройдут в субботу в Карелии

Завтра, 11 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер южных направлений умеренный, во второй половине дня порывистый сильный. Температура воздуха ночью +9+11, днем +17+19.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, утром и днем в большинстве районов дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южных направлений умеренный, во второй половине дня местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +15+20.

В Костомукше до +18, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +16, пасмурно, дождь, гроза.

Геомагнитная обстановка в норме.