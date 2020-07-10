10 июля 2020, 18:11
Сильные дожди пройдут в субботу в Карелии
Подробный прогноз погоды от Карельского Гидрометцентра
Завтра, 11 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью небольшой, днем умеренный дождь, гроза. Ветер южных направлений умеренный, во второй половине дня порывистый сильный. Температура воздуха ночью +9+11, днем +17+19.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами небольшой дождь, утром и днем в большинстве районов дожди, местами сильные. Днем в отдельных районах грозы. Ветер южных направлений умеренный, во второй половине дня местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью +7+12, днем +15+20.
В Костомукше до +18, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сегеже до +16, переменная облачность, небольшой дождь.
В Сортавале до +16, пасмурно, дождь, гроза.
Геомагнитная обстановка в норме.