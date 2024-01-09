В МЧС Карелии рассказали о причинах пожаров и гибели людей

В МЧС Карелии рассказали о произошедших в новогодние праздники пожарах и о причинах гибели людей. Количество погибших за первую неделю года по сравнению с тем же периодом в прошлом году выросло в семь раз.

С 1 по 8 января на территории Карелии произошло 32 пожара, на которых погибло семь человек. Гибели детей не допущено, травмировано трое. На пожарах спасено 15 человек.

По предварительной информации установлено, что основной причиной произошедших пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем (в том числе при курении). Один из пожаров предположительно возник в результате аварийного режима работы электрической сети частного жилого дома. Наиболее вероятной причиной другого пожара является аварийный режим работы электросети автомобиля.

Следственный комитет России проводит проверку обстоятельств пожаров в Карелии. // Фото: МЧС Карелии.