Трубы замерзли в доме напрочь. Петрозаводчане неделю живут без воды

Аномальный мороз оставил жильцов нескольких квартир дома №22 на Бесовецкой в Петрозаводске без воды и канализации.

В такую стужу замерзли водопроводные трубы. В паблике Народного фронта рассказали, что петрозаводчане мучаются уже восемь дней. С отступлением морозов канализация успела оттаять, можно воспользоваться туалетом, но в кранах все еще нет воды.

Активисты просят Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверить работу ответственных служб, которые должны были устранить последствия аварии.

Ранее на проблемы замерзающих в Карелии обратил внимание Следком. // фото скриншот видео из VK-паблика