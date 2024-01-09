09 января 2024, 18:27
Трубы замерзли в доме напрочь. Петрозаводчане неделю живут без воды
Проблемы с канализацией и водоснабжением возникли в доме на Бесовецкой
Аномальный мороз оставил жильцов нескольких квартир дома №22 на Бесовецкой в Петрозаводске без воды и канализации.
В такую стужу замерзли водопроводные трубы. В паблике Народного фронта рассказали, что петрозаводчане мучаются уже восемь дней. С отступлением морозов канализация успела оттаять, можно воспользоваться туалетом, но в кранах все еще нет воды.
Активисты просят Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору проверить работу ответственных служб, которые должны были устранить последствия аварии.
Ранее на проблемы замерзающих в Карелии обратил внимание Следком. // фото скриншот видео из VK-паблика