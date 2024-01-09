Холодом в домах и школе заинтересовались следователи

В праздники СМИ рассказывали о замерзающих жильцах аварийных домов и проблемах с водой в Карелии. Публикации привлекли внимание следователей.

В домах по адресам Лососинское шоссе, 6 и по улице Фурманова, 17, в Петрозаводске инженерные коммуникации изношены и не пригодны для использования. В квартирах стало холодно, пропала вода.

В Медвежьегорском районе в детском садике также возникли проблемы с водоснабжением, а в школе стало холодно. Следователи организовали доследственные проверки. По результатам проверок будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц и приняты процессуальные решения. // фото «Петрозаводск говорит»