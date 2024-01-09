09 января 2024, 15:39
Жительница Карелии не заперла дверь в квартиру и лишилась ноутбука
Полиция разыскала предполагаемого злоумышленника, но добиться объяснений не смогла
У жительницы Сортавалы из квартиры пропал ноутбук. Оказалось, женщина вышла к соседке, а дверь в свою квартиру закрывать не стала. В итоге из жилья вынесли технику стоимостью 47 тысяч. О краже она сообщила в полицию.
В полиции предположили, что незапертую дверь заметил молодой мужчина, который ранее был судим.
Подозреваемый, 1991 года рождения, не смог объяснить, зачем ему понадобился чужой ноутбук. В момент преступления он был нетрезв. По факту кражи завели уголовное дело. // фото «Петрозаводск говорит»