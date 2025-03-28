В магазинах Карелии подешевели некоторые продукты

За прошедшую неделю цены на некоторые продукты в магазинах Карелии изменились. Об этом рассказали в Карелиястате.

Так, по данным ведомства, снизились цены на огурцы (3,8%), лук (2,6%), яблоки (1%). Подорожали свекла (4,6%), картофель (4,4%), капуста (3,7%), бананы, помидоры (2,2%), морковь (1,4%). Указанная информация касается плодоовощной продукции.

Из числа других товаров подешевели яйца, колбаса, сыры, сосиски, сардельки, подсолнечное масло (1,4 - 4,8%). Стали дороже рис, вермишель, хлеб, рыба, макароны, овощные консервы для детского питания (1,1 - 4,3%).

Мониторинг цен ведется в Сегеже, Костомукше и Петрозаводске.