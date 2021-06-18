В лесах Карелии усилят патрулирование

Из-за жарких выходных в республике устанавливаются 3 и 4 классы пожарной опасности. Также усиливается патрулирование, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

В регионе действует особый противопожарный режим и режим ограничения пребывания в лесах (контрольные посты на лесных дорогах, предупреждающие аншлаги, шлагбаумы). Запрещено разводить костры, бросать горящие окурки и спички, оставлять неубранный мусор, стеклянные бутылки. За нарушение грозит административная или уголовная ответственность.

Сообщения о лесных пожарах принимаются по круглосуточному номеру прямой линии: 8814-2-55-55-80. (фото pixabay.com)