Наводнение в Ялте стало сильнейшим за век

Глава администрации Ялты Янина Павленко написала в «Фейсбук», что потоп стал сильнейшим за сто лет. Выпало более 135 миллиметров осадков. Похожая ситуация в курортном городе складывалась в 1922 году, когда выпало более 190 миллиметров осадков. Об этом сообщает «Лента.ру». Стихия разгулялась 18 июня.

По словам Павленко, большая часть города и всего муниципального образования обесточена. Подача воды была прекращена. Дежурные службы работают в авральном режиме. В городе был введен режим ЧС. Въезд в город закрыт. Река вышла из берегов, оказались затоплены подземные пешеходные переходы. Движение общественного транспорта прекращено. Во время ливней погиб мужчина – его унесло грязевым потоком, передает Regnum.

Житель Ялты отправил в редакцию «Вести Крым» видео творящегося в городе апокалипсиса.

«Россия 24» также показала разул стихии в Крыму. (фото iz.ru)