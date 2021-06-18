Пока мама расслаблялась, ее голодный ребенок просил еду в магазине

Драматическая история с голодными детьми 3 и 5 лет произошла на севере Карелии. Об этом написала газета «Новости Костомукши».

В Костомукше женщина оставила детей дома одних, сама отправилась расслабляться к друзьям. Без спиртного такой релакс не обошелся. Малыши вышли из квартиры погулять. Один из них пошел в магазин. Там ребенок пояснил, что пришел за продуктами, так как дома еды нет, а они голодны. Денег у малыша с собой не оказалось.

Сотрудники магазина вызвали полицию. Маму нашли быстро. Однако детей ей не отдали, так как женщина была не в состоянии их принять. Малышей отправили Центр помощи детям. Когда женщина протрезвела, купила продукты и убрала жилье, ей разрешили забрать детей домой.

Эту истории рассматривали 16 июня на комиссии по делам несовершеннолетних. Всего рассмотрели девять персональных дел. Четверо родителей привлечены к ответственности за неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей. Два материала касались ночных прогулок детей. Еще два случая касались появления подростков в общественных местах в пьяном виде. Один подросток привлечен за употребление алкоголя. (фото bbc.com)