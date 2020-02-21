В Ленобласти 95-летний мужчина женился на 77-летней возлюбленной

В городе Волхов в Ленинградской области состоялась необычная свадьба. 20 февраля 2020 года, в красивую дату, там поженились 95-летний жених и 77-летняя невеста. Об этом сообщил глава района Алексей Брицун на своей странице в Instagram.

Самыми старшими молодоженами сегодня стали Яков Александрович и Капитолина Тарасовна. Ему 95, ей 77. Судьба их свела в Совете ветеранов. Он был ее подопечным, нуждающимся в стряпухе, а теперь стал ее мужем. Потому что забота друг о друге, уважение переросли в любовь. А любви, как вы знаете, друзья, все возрасты покорны,

- написал Брицун.

Запись набрала в соцсети более 250 лайков. Комментаторы оставили множество сообщений с пожеланиями счастья молодой семье.