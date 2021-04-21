21 апреля 2021, 12:41
В квартире жителя Карелии нашли взрывчатку и наркотики
50-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы за незаконное хранение веществ
50-летний житель одного из поселков Прионежского района предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых и наркотических веществ. Об этом сообщает республиканская прокуратура.
По данным ведомства, в ходе обыска в квартире подозреваемого был найден порох, запрещенный в гражданском обороте. Также было установлено, что мужчина вырастил и хранил у себя растение, содержащее марихуану.
Жителю района грозит до трех лет лишения свободы. За выращивание содержащего наркотическое вещество растения он уже привлечен к административной ответственности. Фото wen31.com