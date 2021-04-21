21 апреля 2021, 12:41
Происшествия

В квартире жителя Карелии нашли взрывчатку и наркотики

50-летнему мужчине грозит до трех лет лишения свободы за незаконное хранение веществ

50-летний житель одного из поселков Прионежского района предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых и наркотических веществ. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в ходе обыска в квартире подозреваемого был найден порох, запрещенный в гражданском обороте. Также было установлено, что мужчина вырастил и хранил у себя растение, содержащее марихуану.

Жителю района грозит до трех лет лишения свободы. За выращивание содержащего наркотическое вещество растения он уже привлечен к административной ответственности. Фото wen31.com

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Метки: 
Прионежский район
наркотики
взрывчатые вещества
порох
прокуратура
новости Карелии