В квартире жителя Карелии нашли взрывчатку и наркотики

50-летний житель одного из поселков Прионежского района предстанет перед судом за незаконное хранение взрывчатых и наркотических веществ. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По данным ведомства, в ходе обыска в квартире подозреваемого был найден порох, запрещенный в гражданском обороте. Также было установлено, что мужчина вырастил и хранил у себя растение, содержащее марихуану.

Жителю района грозит до трех лет лишения свободы. За выращивание содержащего наркотическое вещество растения он уже привлечен к административной ответственности. Фото wen31.com