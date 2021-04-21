Жительница Карелии едва не погибла от рук знакомого мужчины

В Питкяранте 58-летний мужчина обвиняется в угрозе убийством. От его рук едва не погибла знакомая женщина, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным ведомства, в один из дней горожанин выпивал у себя дома, а затем пошел к знакомой. Между хозяйкой дома и гостем возникла ссора. В ходе конфликта мужчина взял нож, приставил его к животу женщины и высказал ей угрозу убийством. На счастье хозяйки, у нее дома в этот момент была ее подруга, которая утихомирила нападавшего, отобрала у него нож и спрятала его, после чего позвонила в полицию.

Было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что хотел лишь припугнуть подругу, чтобы она с ним больше не конфликтовала. Но женщина восприняла угрозы всерьез, испугавшись за свою жизнь.

Уголовное дело направлено в суд. Фото businessman.ru