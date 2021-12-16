В квартире петрозаводчанки лампочка вместо света дает воду

В квартире петрозаводчанки вместо света с потолка льется вода. И так уже несколько дней. О проблеме горожанка написала в паблике «Подслушано в Птз». Женщина живет не в аварийном доме. Ее дом расположен в самом центре карельской столице на улице Пушкинская, 3.

Со слов хозяйки жилья, управляющая компания «Карельская лифтовая компания» в курсе ее беды, впрочем, как и специалисты ЕДДС.

Сотрудники управляющей компании расчистили снег на крыше, к вечеру похолодало и течь с потолка перестало. Сутки сохло, а затем все повторилось снова. Жильцы поставили новую лампочку, включили свет, а с утра с потолка снова заструилась вода.

«Что там сейчас на чердаке происходит? Может, баки, которые УК поставила позавчера, переполнились, может, чердачные окна открыты, может, балясины прогнили, может, крышу скребками пробили, когда счищали снег. Версии разные. Окончательной нет. Но предыдущие девять лет и зим не текло, а третий день течет так, что иногда вода выплескивается прям волной», - недоумевает женщина.