14 декабря 2021, 17:53
Соцсети

Больше половины взрослого населения Карелии привились от коронавируса

Охлопков рассказал о ходе вакцинации жителей против COVID-19

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков рассказал в своем аккаунте, сколько жителей Карелии сделали прививку против коронавируса.

274 325 человек или 56,6% от общего числа взрослого населения республики привиты первым компонентом вакцины. Полностью привиты 249 063 человек или 51,4% от общего числа взрослого населения.

Граждане старше 60 лет активно прививаются. По данным на 14 декабря, вакцинировались 87 816 жителей 60+. Ревакцинировались 52 531 человек. (фото pixabay.com, KitzD66)

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новости Карелии
михаил охлопков
вакцинация
коронавирус