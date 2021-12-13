«VK Музыка» назвала артистов 2021 года

«VK Музыка» назвала имена артистов, которых чаще всего и дольше слушали в уходящем году. Артистом года стал рэпер Моргенштерн, а артисткой Zivert, сообщает РИА Новости. Кроме того, альбом рэпера Million Dollar: Business одержал верх в категории альбом года, по версии «VK Музыка».

В честь рэп-исполнителя также ввели специальную номинацию «Моргенштерн года», победителем в ней стал Артур Пирожков. Среди музыкальных групп лидируют Artik & Asti и победители Евровидения Måneskin.

Звание «Прорыва года» получил хип-хоп-исполнитель OG Buda. Треком года стала композиция группы HammAli & Navai – «Птичка». Репитом года назвали трек Baby Mama, который записали Скриптонит и Райда.

Треки Скриптонита и Моргенштерна чаще всего пересекаются в плейлистах пользователей VK музыки, хотя совместных треков у них нет, поэтому VK Музыка создала специальную награду: «Вам нужен фит» года». (фото Екатерина Чеснокова, lenta.ru)