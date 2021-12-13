Петрозаводчане продолжают страдать из-за карельских пирамид

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» рассказали о знаменитых карельских пирамидах. Только «сооружения» вызывают не восторг горожан, а страдания. Хотя и пользуются большой популярностью у людей с фотокамерами, как и их собратья в Египте или Мексике.

Петрозаводанин прогулялся от К-Моторс до ТЦ Весна на улице Чапаева и увидел кучи и глыбы снега и успел пожалеть местных жителей.

«Жалко тех, кто ежедневно проходит этот квест, я имею в виду добирается до работы, школы, садика пешком. Тротуары практически отсутствуют на периферийных улицах. Нет, они есть, но под сугробами снега, которые нагребла коммунальная техника. Снег из города просто не вывозят, а распределяют, оформляя в пирамиды. Некоторые дороги ни разу не чищены, а укатаны автовладельцами»,

- написал пешеход.

Если зимой такие пирамиды ухудшают обзор на дорогах, мешают пешеходам, то весной весь этот снег начнет активно таять и затапливать улицы, вызывая отнюдь не самые положительные эмоции у горожан.

«Спорим, что весной город опять смоет в Онего, как в прошлом году, а ответственные разведут руками и все», - предположил мужчина.