Водопад в Карелии покрылся ледяными «яйцами»

Лед причудливой формы образовался на водопаде Ахвенкоски в Сортавальском районе в Карелии. Снимки ледяных шаров, смахивающих на яйца, опубликованы в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

«Удивительный суп с ледяными пельмешками можно наблюдать сейчас у водопада Ахинкоски. Обычно такие шары наблюдаются на берегах больших водоемов, на Ладожском озере и на Финском заливе. Достаточно крупные ледяные «яйца» закручиваются в интересный водоворот, ударяясь друг об друга, издают громкие глухие звуки», - написала автор фотографий.

По информации ФАН, лед такой формы образуется, когда небольшие кусочки льда переворачиваются ветром и омываются водой. Увидеть красивое явление можно при определенном стечении погодных условий. (фото t.me/astrophotoboloto)