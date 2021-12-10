Пропавшего сегодня днем на Кукковке пожилого мужчину нашли

Руководитель поисковой группы «ПСО «Доброспас» Алексей Глушков поблагодарил неравнодушных людей за отзывчивость.

Пропавшего днем 10 декабря на Кукковке 71-летнего мужчину удалось быстро найти. Мужчина ушел из дома без верхней одежды в одной шапке, кофте, ботинках и брюках. Отмечалось, что у пожилого петрозаводчанина имеются проблемы со здоровьем. Спустя менее чем через час после сообщения о поисках в соцсети и СМИ, мужчину нашли.

«Вот всегда бы так быстро! Благодаря внимательным и неравнодушным участникам группы поиска потерявшийся мужчина найден. Скорость, с которой работает система оповещения через социальные сети и СМИ, внимательность и отзывчивость наших земляков позволяет в самые короткие сроки решать важные поисковые задачи, спасая жизни людей. Спасибо вам, неравнодушные люди!» - написал Глушков.