02 января 2025, 15:36
В крупном районе Петрозаводска пропала электроэнергия
В домах Сулажгоры произошло отключение света
Сегодня в 15:10 в Петрозаводске произошло отключение электричества в Сулажгоре. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия пропала в районе из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы, срок их завершения не называется.
Напомним, утром свет пропадал на Перевалке и Рыбке. Там все починили в течение двух часов. // Фото: freepik.com