В крупном районе Петрозаводска пропала электроэнергия

Сегодня в 15:10 в Петрозаводске произошло отключение электричества в Сулажгоре. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, электроэнергия пропала в районе из-за повреждения на сетях. Ведутся восстановительные работы, срок их завершения не называется.

Напомним, утром свет пропадал на Перевалке и Рыбке. Там все починили в течение двух часов. // Фото: freepik.com