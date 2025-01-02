Пропавшая в Москве жительница Карелии найдена

Пропавшая в середине октября в Москве 46-летняя жительница Карелии найдена живой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

Напомним, местонахождение женщины из Медвежьегорска было неизвестно с 16 октября 2024 года. Сообщалось, что она пропала в столице России.

Спустя два с половиной месяца поисков судьба пропавшей стала известна. Она нашлась, жива. Что случилось с женщиной, где она пропадала - не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»