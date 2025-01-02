02 января 2025, 14:48
Пропавшая в Москве жительница Карелии найдена
Спустя два месяца поисков 46-летняя женщина из Медвежьегорска нашлась живой
Пропавшая в середине октября в Москве 46-летняя жительница Карелии найдена живой. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».
Напомним, местонахождение женщины из Медвежьегорска было неизвестно с 16 октября 2024 года. Сообщалось, что она пропала в столице России.
Спустя два с половиной месяца поисков судьба пропавшей стала известна. Она нашлась, жива. Что случилось с женщиной, где она пропадала - не уточняется. // Фото «Петрозаводск говорит»