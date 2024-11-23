В Кремле рассказали о существенном росте зарплат россиян

В России растут зарплаты, в том числе и реальные. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Что касается повышения зарплат, то в целом за последние год-два зарплаты в реальном исчислении растут существенно. Это рост свыше 15%. Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия»,

- рассказал пресс-секретарь президента.

Песков также напомнил о существующей системе надбавок для некоторых работающих россиян. Это касается госслужащих и работников силовых ведомств. // Фото «Петрозаводск говорит»