В Костомукше открыли музей, посвященный жизни и творчеству Вавилова

В Детской музыкальной школе им. Вавилова в Костомукше появился музей, посвященный творчеству Геннадия Вавилова. Он получил название «Сотканный из нот», сообщает паблик регионального министерства культуры.

Музей представляет собой интерактивное пространство с действующими музыкальными инструментами, фонотекой произведений композитора, записями выступлений участников конкурса имени маэстро. Также в музее представлены личные вещи и издания произведений Вавилова.

Музей представляет собой не только выставочный зал, в нем будут проводить занятия для школьников.

Вавилов –композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР и КАССР, кавалер орденов «Дружбы» и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, народный артист Карелии. В этом году ему исполнилось 90 лет. Композитор продолжает творить. В декабре Вавилову была вручена республиканская премия за достижения в области культуры, искусства и литературы за создание концерта №2 для фортепиано и симфонического оркестра и вклад в развитие композиторского искусства в Карелии. // фото паблик министерства культуры РК