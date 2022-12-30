Стало известно, какие мероприятия пройдут в праздники в Петрозаводске

В Петрозаводске на праздники подготовлена большая программа (0+).

На площади Кирова работает рождественская ярмарка. Здесь можно купить сувениры и товары местных производителей и мастеров, угоститься горячим чаем или кофе с выпечкой.

На площади работает мобильный каток. В резиденции карельской красавицы Марьяне до 8 января проходят мастер-классы для детей и взрослых. С 31 декабря по 6 января с 12:00 до 14:00 на площади будут проходить анимационные программы.

7 января в 16:00 пройдет церемония закрытия новогодних мероприятий – «Рождественский переполох». Перед гостями выступят местные ансамбли и сольные артисты, гостей угостят безалкогольным глинтвейном, сообщили в пресс-центре администрации города.

С 4 января в муниципальных библиотеках Петрозаводска пройдет акция «В Новый год – с библиотекой!», в рамках которой состоятся познавательные и развлекательные мероприятия – мастер-классы, игры, гадания и многое другое.

На площадке Городского выставочного зала работает экспозиция «Следуй за белым кроликом» (0+). Выставочный зал будет открыт для посетителей с 3 января.

В первый день нового года в 12:00, у ротонды на Онежской набережной стартует новогодний «Забег желаний». Поклонники лыжного спорта выйдут на трассу фестиваля «Зимние Фонтаны», фестивальные дни – с 3 по 6 января и 8 января. 3 января в 11:00 в начале трассы стартует новогодний праздник. Горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка. // фото «Петрозаводск говорит»