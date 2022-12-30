Директор музея ИЗО Наталья Вавилова оставила свой пост

В последние дни декабря музей изобразительных искусств Карелии остался «обезглавлен». Наталья Вавилова, которая занимала кресло директора последние 25 лет, оставила свой пост. Последним днем на работе для нее стало 30 декабря. Вавилова ушла по собственному желанию. Об этом пишет «Столица на Онего».

После ухода с поста директора музея Вавилова займется благотворительным фондом и продолжит заниматься общественной работой.

По словам Вавиловой, в музее трудится прекрасный коллектив. «Рулить» будет ее заместитель Оксана Лангуева, пока с новым директором не определится работодатель. // фото «Петрозаводск говорит»