В Костомукше клиентка обманула двух таксистов

Накануне вечером в полицию Костомукши обратился 60-летний таксист с заявлением о краже телефона, который он оценил в семь тысяч рублей, сообщает МВД Карелии.

Он рассказал, что завершив смену, передал машину другому водителю, но потом вспомнил, что забыл в ней телефон. Напарник пообещал завезти телефон, но по пути взял клиентку, а после обнаружил, что телефон исчез.

«Мужчины обратились с вопросом к клиентке, которая садилась в машину последней. Та ответила, что ничего не брала. Только после того, как к поиску подключились полицейские, 39-летняя подозреваемая дала признательные показания и вернула похищенный телефон. Она успела избавиться от сим-карты и удалить всю лишнюю информацию, чтобы в дальнейшем им пользоваться»,

- сообщают в МВД.

Возбуждено уголовное дело.