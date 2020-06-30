Задолжавшего миллион рублей мужчину поймали на дне рождения матери

Целую спецоперацию разработали карельские приставы, желая поймать петрозаводчанина, задолжавшего алиментов на ребенка более, чем на миллион рублей.

Мужчина длительное время скрывался от приставов, около двух лет не было никакой информации о его местонахождении. Из родственников у него имеется только мать, которая категорически отказывалась говорить, где живет ее сын.

Тогда приставы изучили сведения о женщине и решили организовать наблюдение у ее дома на Перевалке в день ее рождения. Идея оказалась плодотворной: около трех часов дня в зоне видимости приставов появился искомый мужчина, идущий поздравить мать. Завидев приставов, мужчина постарался убежать, но, как сообщают приставы, ему это не удалось из-за слабой физической формы и состояния алкогольного опьянения.

Мужчина был доставлен приставам, составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ст.5.35. КоАП РФ с направлением материалов в мировой суд.

«Поскольку гражданин К. злостно уклоняется от уплаты алиментов, то в дальнейшем его можно привлекать уже к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, которая предусматривает, в том числе, и реальное лишение свободы», - сообщают приставы.