В космосе находится рекордное количество людей

Сегодня установлен новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся в космосе. Сейчас на околоземной орбите их 14, сообщает РИА Новости.

Предыдущий рекорд - 13 человек на орбите - продержался более 26 лет. В марте 1995 года в космосе одновременно находились 13 человек.

Сейчас на МКС работают семеро членов экипажа. От китайской орбитальной станции в ночь на четверг отстыковался космический корабль с тремя космонавтами из Поднебесной - он вернет их на Землю.

Помимо этого, в ночь на четверг из Флориды в космос стартовал корабль Crew Dragon с четырьмя людьми на борту. Полет носит благотворительный характер и призван собрать деньги для больных онкологией детей. Американцы пробудут в космосе трое суток. Фото pixabay.com/Free-Photos