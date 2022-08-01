01 августа 2022, 18:13
В Кижах состоится заплыв на открытой воде
Спортивное мероприятие пройдет в один день с фестивалем «Кижская регата»
В водах, омывающих историко-архитектурный памятник, 6 августа состоится заплыв КИЖИ SWIM. По сообщению регионального минспорта, как и в предыдущие годы, в этот раз в соревнованиях примут участие пловцы с различных регионов России.
Кроме того, спортивное мероприятие пройдет в один день с фестивалем «Кижская регата». В гонках будут участвовать лодки-кижанки и другие традиционные водные средства. Спортсменов наградят медалями в виде лемехов, сделанных по образу тех, которыми покрыты купола церквей Кижского погоста.
В 8:30 состоится сбор участников в Петрозаводске у Речного вокзала, в 9:00 все отправятся на остров Кижи. Старты запланированы:
- в 13:30 – заплыв на дистанцию 1/2 морских мили;
- в 13:31 – заплыва на дистанцию 1 морская миля;
- в 13:32 – заплыва на дистанцию 2 морские мили;
- в 13:33 – заплыва на дистанцию 3 морские мили;
- в 15:00 – финиш участников заплыва, церемония подведения итогов в Кижской гавани. Фото: vk.com/minsportkarelia.