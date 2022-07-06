В Кеми подозреваемый в покушении на убийство явился с повинной

Житель Кеми явился к правоохранителям с повинной – он признался в том, что, ударил в живот ножом приятеля. Объяснил свои действия тем, что был в нетрезвом состоянии. В отношении 41-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство).

Происшествие произошло днем 2 июля. Мужчина в ходе совместного распития алкоголя поссорился с приятелем. Во время выяснения отношений он нанес ему удар ножом в живот.

«Пострадавшего госпитализировали в больницу, благодаря своевременно оказанной медпомощи, он остался жив. От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он объяснил свои действия алкогольным опьянением»,

- рассказали в пресс-службе следкома.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все детали происшествия. Фото: pxhere.