06 июля 2022, 21:19
В Соломенном на несколько часов отключат электричество
Ограничения коснутся двух улиц и четырех переулков
В четверг, 7 июня, компания «ОРЭС – Петрозаводск» будет проводить запланированные работы на электросетевых объектах в Соломенном.
«В связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 в электричестве будут ограничены потребители, проживающие по улице Дачная, в переулках Пшеничный, Ячменный, Льняной и Ржаной, а также отключат от питания гаражи по улице Логмозерская»,
- уточнили в пресс-службе компании.
Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства. Фото: pxhere.