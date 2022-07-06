В Соломенном на несколько часов отключат электричество

В четверг, 7 июня, компания «ОРЭС – Петрозаводск» будет проводить запланированные работы на электросетевых объектах в Соломенном.

«В связи с ремонтными работами с 9.00 до 17.00 в электричестве будут ограничены потребители, проживающие по улице Дачная, в переулках Пшеничный, Ячменный, Льняной и Ржаной, а также отключат от питания гаражи по улице Логмозерская»,