Маршрут троллейбуса №6 изменится до конца дня

Сегодня, 6 июля, с 22:00 троллейбусы маршрута №6 не будут проезжать улицу Калинина. Электротранспорт будет следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Ровио и Лыжной, далее к улице Корабелов, сообщает пресс-служба компании «Городской транспорт».

В обратном направлении троллейбусы будут также проезжать улицу Калинина.

«Изменения схемы движения троллейбусов №6 связаны с аварией на тепловых сетях. Ограничения будут действовать только 6 июля. Завтра транспорт пойдет по привычному маршруту»,

- отметили в компании пассажирских перевозок. Фото: vk.com.