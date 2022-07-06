«Метр доброй воли». Жители поселка в Карелии отстояли свой пляж

…Возможно, самый необычный конфликт, который когда-либо доводилось видеть журналисту «ПТЗ говорит», — встреча между жителями поселка Сяпся и предпринимателем Романом Калитиным, который намерен организовать на берегу Сямозера базу отдыха. Разговор начался с обвинений и выяснения того факта, что ситуация — попросту безвыходная: местным нужен доступ к пляжу, но путь к нему перекрыт частным владением.

Сяпся — село в Пряжинской районе Карелии, расположенное на восточном берегу Сямозера. По данным «Википедии», здесь постоянно проживают почти 340 человек, но легко предположить, что летом население заметно увеличивается. Купаться многие ходят в одно место, где выход к озеру не перегорожен чужими домами и заболоченным лесом. Но в конце мая здесь появился забор из металлического профиля.

Территория, которую решили огородить, принадлежит Союзу театральных деятелей. Она вплотную примыкает к другой территории, которая, по данным районной администрации, находится в ведении ООО «Онеготара» — предприятия, учрежденного Всероссийским обществом слепых. Люди годами ходили на пляж через землю СТД, потому что другого пути и места для отдыха, по сути, и нет.

"В других местах повсюду камни, а здесь — песчаное дно. Мы здесь с детства купались, а теперь детей своих купаем, — объясняют местные жители. — Общество слепых раньше не огораживалось, но пять лет назад тоже поставило забор. Он не мешал, мы проходили мимо него. А теперь путь перекрыт".

Претензии граждан абсолютно законны. Законодательство четко предписывает свободный доступ к водоемам на всей территории России. Но вот как это правило соблюдается…

Добраться к излюбленному месту отдыха легально жители Сяпси могут только в обход. Для этого нужно дойти по трассе до соседней деревни Чурахалхта, обогнуть заросший и заболоченный лесной массив и дальше идти по лесной тропинке до пляжа. Именно такой способ «решения» проблемы предложила местным жителям администрация Пряжинского района. Корреспондент прошел по этому пути вместе с местными, это заняло около 10 минут. Кроме того, половину дороги пришлось идти по неровной тропе, переступая через корни деревьев — детская коляска здесь явно не проедет, да и пожилому будет нелегко.

Были и другие варианты. Например, организовать пешеходную тропу через лес (как написали чиновники, определение лесного участка как густого и заболоченного — преувеличено). Когда бы эта тропа появилась — вопрос интересный, но явно, что когда-нибудь потом, когда деньги найдутся, после проведения конкурсов и выбора подрядчика. Также «прорабатывался» (Кем? Когда? Об этом ничего не известно…) вариант установить сервитут на проход к пляжу, в том числе через суд. Можно представить, сколько времени заняла бы такая тяжба.

Однако все обошлось (по крайней мере, как это видится сейчас) безо всяких судов. Жители Сяпси просто договорились с предпринимателем Романом Калитиным: именно он взял на пять лет в аренду участок, принадлежащий Союзу театральных деятелей. Первые минуты общения с местными жителями выдались напряженными, потому что с точки зрения закона все вроде бы правы, и уступать никто не намерен: бизнесмен хочет огородить свою территорию, местные — ходить к своему озеру.

– Всю жизнь мы ходили на этот пляж, загорали, дети наши отдыхали, родители ловили рыбу, никаких преград не было. Где сейчас плавать? Конечно, люди не знают, — говорила уроженка Сяпси. — Теперь вы загородили доступ к озеру. И почему нет никого из Эссойльской администрации?

"Народ может обозлиться. Мы сейчас скинемся и поставим забор вдоль воды, который отгородит вашу базу от озера",

— кипятился местный житель.

— Почему не оставить тропинку? — кричали женщины.

— Вы по кадастровой карте смотрели участок? — хладнокровно отвечал бизнесмен. — Вы ориентируетесь, вообще, в этом?

— Возможно, мы не такие подкованные, как вы. Но мы хотим попасть на свой берег — и мы попадем! — возмутились жители Сяпси.

— Если участок на берегу озера, нельзя закрывать береговую линию. Но сам-то участок я огородить могу! — объяснял бизнесмен. — А как вы по моей территории хотите ходить?

Беседа в таком ключе продолжалась около двадцати минут. А затем произошло нечто невероятное: Роман Калитин просто взял и согласился «отрезать» от своей арендованной территории проход метровой ширины. Этого хватит, чтобы пройти на пляж, даже с коляской. И жителей Сяпси это полностью устроило — даже с учетом того, что забор вдоль тропы придется строить за свой счет. Был конфликт – и нет конфликта!

Логику предпринимателя понять можно. Калитин хочет организовать на берегу Сямозера базу отдыха. Соответственно, ему не нужны постоянные конфликты с местными жителями и скандалы, которые будут выплескиваться в СМИ и соцсети.

Ж ители Сяпси уже скинулись на забор, отделяющий проход к озеру от территории базы. Правда, «узаконивать» и документально оформлять проход Роман Калитин не собирается — по крайней мере, именно так он сказал местным во время разговора на берегу озера. И это вызывает некоторые опасения.

Нам обязаны предоставить публичный сервитут на проход или без всяких денег, или за счёт администрации. И переговоры обязана вести местная администрация, а не население. И договор о публичном сервитуте заключать с собственником земли, а не арендатором, который может смениться,

— говорит Наталья Смирнова.

То, что местные власти «делегировали» решать проблему населению, говорят и другие жители. Единственное, на что хватило сил у администрации, — предложить добираться до пляжа в обход. Да, граждане договорились с предпринимателем, но он ведь мог и не пойти навстречу! А вступиться за людей попросту некому.

Берега рек и озер Карелии «зарастают» либо частными владениями, либо турбазами и гостевыми домами. Под нож идут и общественные территории, как это произошло в поселке Матросы. Норма закона о беспрепятственном доступе к водоемам воспринимается как некая нелепица, шутка, которую можно игнорировать. И бороться за соблюдение закона и своих прав людям приходится в одиночку.