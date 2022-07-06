Сумму по социальному контракту увеличили

Правительство России увеличило максимальный размер выплат по социальному контракту. С 1 июля подписавшие документ граждане смогут получить до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса и до 200 тыс. рублей на развитие подсобного хозяйства, передает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности республики.

«Рассчитываем, что всего в текущем году будет заключено почти 60 тысяч контрактов для начала предпринимательской деятельности. И еще около 40 тысяч – на развитие хозяйства. А значит, еще больше семей смогут улучшить свою материальную ситуацию, работая на себя»,

- отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Напомним, социальный контракт – это специальный договор между семьей, находящейся в непростом финансовом положении, и органами соцзащиты. С его помощью можно пройти переобучение, чтобы найти работу, открыть свое дело, приобрести вещи и школьные товары для детей. Обратиться за поддержкой необходимо лично в региональные органы социальной защиты по месту жительства. Фото: pxhere.